BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Neste sexta-feira, 9, o Estadão discute sobre a indicação de Kassio Nunes para o STF. “Além de notável saber jurídico, a Constituição exige dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reputação ilibada. Trata-se de uma condição exigente. Não basta, por exemplo, que a pessoa não tenha sido condenada criminalmente. É preciso que a reputação dos cidadãos escolhidos para compor a mais alta Corte do País seja límpida, intacta, sem mancha, sem sombra, sem nenhuma suspeita.”

O poder e monopólio das ‘Big Techs’ é tema de segundo editorial. “A Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos concluiu uma investigação sobre as quatro grandes empresas de tecnologia, Amazon, Apple, Google e Facebook. Depois de analisar 1,3 milhão de documentos, a comissão concluiu que as quatro Big Techs têm exercido seu poder de monopólio com uma força só comparável aos “monopólios que vimos pela última vez na era dos barões do petróleo e magnatas das ferrovias”.”

O jornal ainda discute o baixo potencial produtivo do Brasil apontado pelo FMI. “Desemprego elevado, economia travada, baixo investimento e enorme dívida pública são projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o Brasil nos próximos cinco anos. O quadro será pior, se faltar confiança no manejo das contas públicas e o País afundar numa crise fiscal. A reação do governo à pandemia foi “rápida e substancial” e perdas maiores foram evitadas. Apesar disso, o Produto Interno Bruto (PIB) deve encolher 5,8% em 2020. A expansão de 2,8% estimada para 2021 será insuficiente, portanto, para a volta ao patamar anterior à crise. Pelo menos a política emergencial deste ano é descrita de forma positiva, na declaração recém-divulgada pela equipe técnica do Fundo. Os próximos anos são outra história.”