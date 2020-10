BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta terça-feira, 13, aborda a decepção da base bolsonarista com o presidente Jair Bolsonaro. “A gota d’água foi a indicação do desembargador Kassio Marques para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Assim que o nome do magistrado foi anunciado, as redes sociais bolsonaristas entraram em parafuso, e Bolsonaro chegou a ser chamado de “traidor”. Tudo porque Kassio Marques é considerado “petista” por ter sido nomeado pela presidente Dilma Rousseff em 2011 para o Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.”

Também trata da importância que as eleições municipais deste ano terão para o futuro da educação nas cidades. ” Na distribuição de competências definida pela Constituição, cabe aos municípios, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, manter os programas de educação infantil e de ensino fundamental. Assim, as eleições deste ano têm grande relevância para o futuro do ensino, uma vez que o eleitor escolherá nas urnas quem implementará no município as políticas educacionais pelos próximos quatro anos.”

E trata como “uma pequena revolução” no sistema eleitoral o fim das coligações proporcionais que entrou em vigor neste ano. “Até a eleição de 2018, os partidos podiam coligar-se para a disputa de eleições proporcionais. Com isso, legendas minúsculas e com insignificante capacidade de representação tinham a possibilidade de herdar votos dados à coligação, graças aos chamados ‘puxadores de votos’, e eleger candidatos que, de outra forma, não teriam a menor chance de chegar ao Legislativo.”