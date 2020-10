BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta segunda-feira, 19, traz uma crítica à politização feita em torno da corrida pela vacina contra a covid-19. “A vacina contra a covid-19, seja ela qual for, venha ela de onde vier, é a última esperança para milhões de brasileiros aflitos com os terríveis números da doença no País: mais de 5 milhões de casos confirmados e quase 153 mil mortos”.

Também comenta o recente anúncio sobre envio ao Planalto de proposta de privatização dos Correios. “Seja como for, não se pode perder de vista que o objetivo de uma privatização como a dos Correios é, antes de tudo, melhorar o serviço prestado aos cidadãos.”

E aponta a pandemia como a oportunidade para políticos “medíocres” apresentarem seu populismo como “panaceia”.