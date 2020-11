BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta sexta-feira, 6, editorial do Estadão trata das dificuldades que surgem nas eleições americanas. “Para que esse processo seja legítimo, enfatizou Joe Biden, “todo voto tem de ser contado”. Parece uma obviedade, mas não é: quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tudo faz para interromper a contagem que indica sua derrota e denuncia, sem qualquer prova, uma suposta fraude nos votos já contados, é preciso lembrar do que é feita a democracia, conceito que é estranho a Trump e, infelizmente, a muita gente nos Estados Unidos – como mostra a expressiva votação que o atual presidente obteve.”

A lista de espera do plenário do STF é tema de segundo editorial. “É cada vez mais comum ouvir críticas contra a quantidade de decisões liminares proferidas individualmente por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A natureza de órgão colegiado seria incongruente com as decisões monocráticas, encaradas como usurpação individual de um poder concedido ao colegiado. Segundo essa ótica, as decisões monocráticas dos membros do STF afrontariam, em alguma medida, a própria Constituição.”

A autonomia do Banco Central, aprovada nesta semana no Senado, ainda é debatida pelo jornal. “Defender a moeda é proteger os trabalhadores, principalmente os pobres, os mais afetados quando os preços disparam. Para cumprir essa função, uma das mais nobres, um banco central (BC) precisa operar de forma competente, livre de pressões e de interferências políticas, dirigido por executivos sem subordinação a ministros e governantes do momento. Essa verdade é conhecida há muito tempo, mas só agora, com décadas de atraso, o Banco Central do Brasil está muito próximo – espera-se – de se tornar autônomo. Depois de passar pelo Senado, um projeto de autonomia depende agora de aprovação pelos deputados e, é claro, da sanção final pelo presidente da República.”