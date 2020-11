BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão deste domingo, 15, aponta que as eleições municipais estão conectadas com as pautas de interesse nacional. Por isso, “ao depositar seu voto na urna no domingo, contudo, o eleitor deve pautar sua opção não com base nas rinhas políticas do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de seus desafetos espalhados pelo País, pois se assim proceder estará desperdiçando seu voto em favor de projetos eleitorais que pouco ou nada têm a ver com a cidade.”

Também cita a nota lei de segurança nacional aprovada pelo Partido Comunista Chinês em Hong Kong. “O estrangulamento foi rápido, mesmo para os padrões chineses. Há muito tempo a possibilidade de uma maioria democrática no Conselho Legislativo, o Parlamento de Hong Kong, já fora eliminada pelo Partido Comunista: das suas 70 cadeiras, só metade é eleita diretamente e as restantes são distribuídas a representantes corporativos pelos próceres de Pequim no governo local.”

E aponta o papel das redes sociais na polarização política. “O hiperpartidarismo impõe uma série de desafios. Ele abastece a desinformação e é retroalimentado por ela, desencadeando uma espiral de degradação das políticas públicas e das próprias instituições democráticas. Além disso, há o risco de que o extremismo nas redes sociais esteja afastando as pessoas da política. De resto, há o problema do protagonismo dos próprios políticos. As elites políticas podem amplificar a polarização das massas, assim como a desinformação, estimulando a descrença nos organismos de mídia profissionais por meio do impulsionamento de fontes menos confiáveis.”