BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta segunda-feira, 16, aponta que é hora de o presidente Jair Bolsonaro começar a trabalhar. “Nem a pandemia acabou, nem a economia engrenou, mas o presidente achou espaço em sua agenda para entregar-se às suas especialidades – participar de eleições e ignorar promessas”.

Também cita o Brasil como um país que tem selo de mau pagador. “O Congresso acaba de negar ao Ministério da Economia as verbas necessárias para quitar os compromissos em atraso do País com organismos internacionais como a ONU e suas agências”.

E cita os rumos da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária apa para a década. “A Embrapa vislumbra três grandes grupos de desafios e oportunidades: aumento da qualidade e eficiência produtiva; sustentabilidade ambiental; e aspectos ambientais”.