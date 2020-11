BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta segunda-feira, 30, enumera os múltiplos desafios do prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). “Não há uma hierarquia dos temas, mas é inevitável colocar entre os mais importantes o sistema de saúde no Município, que está sob forte tensão em razão da pandemia. Há falta de médicos e de outros profissionais de saúde para trabalhar com um sistema cada vez mais demandado, o que provoca filas crônicas para exames, consultas e cirurgias.”

Também cita a oportuna a atribuição do Prêmio Nobel da Paz para o Programa Mundial de Alimentos da ONU. “Em todo o mundo, cerca de 821 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. São 135 milhões que passam fome, e a eles se juntarão mais 130 milhões. Ou seja, a fome dobrará.”

E critica o ministro da Economia, Paulo Guedes, que parece viver no mundo da fantasia enquanto o desemprego aumenta. “Quando um país sai de uma recessão, o emprego normalmente se recupera mais devagar que o conjunto das atividades. Para repor as empresas em movimento, os funcionários trabalham mais duramente. Assim, o aumento de produtividade torna dispensáveis, por algum tempo, novas contratações. Esse argumento daria conta de uma parte dos fatos. Mas as pessoas mais atentas ainda sentiriam falta de uma resposta para o dado mais impressionante.”