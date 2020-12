BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Após viralizar um vídeo de um arrastão na Cracolândia, região no centro de São Paulo que concentra usuários de droga, o Estadão comenta em seu editorial a falta de controle que a prefeitura tem sobre a situação. “De fato, é inadmissível que o poder público não seja capaz de impor a ordem em um espaço tão circunscrito. Quando haverá uma solução definitiva para um problema que tanto aflige os paulistanos? Sucessivos prefeitos já passaram pelo Edifício Matarazzo e elaboraram seus planos para acabar com a degradada região da Cracolândia, todos sem sucesso, como qualquer um é capaz de constatar com os próprios olhos. Só o drama dos moradores, comerciantes, dependentes químicos, traficantes e transeuntes da região central é perene.”

A situação política da Venezuela é tema de segundo editorial. “Caiu o último bastião da democracia venezuelana. Nas ‘eleições’ – com muitas aspas – de domingo passado, a ditadura de Nicolás Maduro recuperou o controle do Congresso. A janela de oportunidades aberta há cinco anos, quando a oposição ganhou a maioria absoluta no Parlamento, foi trancada com o mais duro ferrolho. Agora a Venezuela se junta a Cuba e Nicarágua como os únicos países no continente americano em que um regime domina os Três Poderes e as Forças Armadas.”

A transforação do Ministério da Cultura no “bastião do xamanismo bolsonarista” na gestão de Eduardo Pazuello é tema de terceiro editorial. “Consta que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, é especialista em logística. Que a sorte poupe o Brasil de uma guerra em que esse intendente seja o responsável por encaminhar à linha de frente os suprimentos necessários para a batalha. A julgar pelo seu desempenho na guerra contra o coronavírus, seríamos massacrados antes mesmo de chegar o primeiro carregamento de cantis.”