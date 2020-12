BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta segunda-feira, 14, trata da indiferença do governo Bolsonaro para com a pandemia. “Nos últimos meses, surgiram interessantes reflexões e propostas sobre saúde pública, formação e educação das novas gerações, aprimoramento de programas e gastos sociais, caminhos para o reequilíbrio fiscal, entre outros temas. O País viu florescer aquilo que é considerado elemento essencial de uma sociedade madura e responsável: a participação ativa da população, com suas variadas especialidades e capacidades, no debate público.”

Também a borda as expectativas para a inflação do País e o papel do Bando Central. “A inflação tem superado as previsões e deve continuar elevada neste fim de ano, mas os choques atuais são “temporários”, segundo o Copom, o Comitê de Política Monetária do BC, formado por diretores da instituição e responsável pela política de crédito. Esse diagnóstico é um dos argumentos a favor da manutenção dos juros básicos em 2% ao ano.”

E comemora a aprovação do Projeto de Lei BR do Mar, que incentiva a navegação de cabotagem, isto é, entre portos nacionais. “Por meio da ampliação da oferta de transporte marítimo, redução de custos, aumento da competitividade e atração de novos investidores, o programa pretende corrigir o subaproveitamento histórico do potencial aquaviário nacional. Elaborado por uma das ilhas de excelência do governo, o Ministério da Infraestrutura capitaneado por Tarcísio de Freitas, com a colaboração de setores interessados e técnicos do Ministério da Economia e da Marinha, o projeto conta com amplo apoio de associações, federações, sindicatos e outros representantes do setor.”