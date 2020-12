BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão deste domingo, 27, destaca o desafio da reabertura das escolas na pandemia. “Dada a diversidade dos municípios do País, não há uma fórmula única para o retorno das aulas presenciais.”

Também trata da arrecadação federal no atual cenário de incertezas. “Dois fatores principais favoreceram a arrecadação de novembro: a produção industrial de outubro, 1,03% maior que a de igual mês do ano passado, e as vendas do comércio varejista, com crescimento de 6% no mesmo tipo de comparação. O principal fator negativo foi o fraco desempenho dos serviços, com vendas 7,40% inferiores às de outubro de 2019.”

E trata das democracias na América Latina. “É possível identificar também exemplos de resiliência e inovação durante a pandemia. Várias nações, como o Brasil, conseguiram consumar seus processos eleitorais em relativa normalidade. Para muitas cadeias produtivas, a aceleração da digitalização trouxe uma injeção de ânimo e inovação.”