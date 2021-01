BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta segunda-feira, 4, celebra os 146 anos do jornal O Estado de São Paulo. “A coerência do jornal confere um profundo sentido à sua história”, destaca.

Também destaca a importância da filantropia em meio à pandemia da covid-19, mas critica o pouco incentivo a essas ações no País. ” Os pobres sofrem desproporcionalmente com os choques sanitário e econômico. Assim como as moradias precárias os expõem mais ao contágio, as agruras do sistema de saúde os vulneram mais na doença.”

E aborda o papel das redes sociais no aumento quantitativo das fontes de informação. “Uma pesquisa do Pew Research Center revela que o público que utiliza as redes sociais como principal fonte de notícias é menos engajado e menos informado em comparação com o público de outras fontes, como mídia impressa, TV, rádio ou sites de notícias. Para agravar este quadro, o público das redes sociais está mais exposto à desinformação e mostra menos capacidade de discernimento.”