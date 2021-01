BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta quinta-feira, 13, editorial do Estadão trata do ataque de Emmanuel Macron, presidente da França, à soja brasileira. “É lamentável que o presidente da França, Emmanuel Macron, difunda desinformação a respeito da produção agrícola brasileira, relacionando a soja nacional ao desmatamento da Amazônia. ‘Continuar a depender da soja brasileira seria apoiar o desmatamento da Amazônia’, disse o presidente francês, em sua conta oficial no Twitter.”

O jornal também trata de como o Supremo impediu o governo de impor um plano que beira a falta de humanidade: de separar crianças especiais. “Em julgamento virtual, o Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a liminar que suspendeu uma das medidas mais equivocadas e iníquas adotadas pelo Ministério da Educação (MEC) no atual governo. Trata-se da Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, que foi baixada por meio de decreto.”

Em terceiro editorial, o tema é a tratativa de Jair Bolsonaro de, por dois projetos de lei, alterar a estrutura das polícias Civil e Militar. “Em tempos normais, projetos dessa natureza – que nada solucionam, apenas desorganizam e destroem – seriam relegados ao esquecimento. No entanto, aliados do governo Bolsonaro têm apoiado e impulsionado sua tramitação, numa demonstração de que, para Jair Bolsonaro e seus apoiadores, não há limites para o desastre.”