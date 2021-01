BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Neste sábado, 16, editorial do Estadão trata da situação em Manaus e da responsabilidade dos governos estadual e federal. “Não foram poucas as vozes que no fim do ano passado alertaram para a iminência de uma explosão de contaminação e mortes por covid-19 no País nas primeiras semanas de 2021. É exatamente o que se vê agora. Não foi presságio e tampouco mau agouro dos especialistas em saúde pública. Foi apenas a antevisão de uma consequência lógica da irresponsabilidade com que muitos governantes e cidadãos se portaram diante da ameaça de contágio pelo novo coronavírus durante os festejos e férias de fim de ano. Agora, a incúria, o egoísmo e o desmazelo de tantos que puseram a fruição individual acima do interesse coletivo apresentam uma pesada conta.”

O fim da presidência da Donald Trump e a resposta do Legislativo ao ataque convocado pelo presidente ao Capitólio é tema de debate do jornal. “A presidência de Donald Trump representou uma ruptura política e social jamais vista nos EUA em seus 244 anos de independência. Para o bem dos cidadãos americanos, e de todos os países que têm nos EUA um modelo de liberdade e vigor democrático, igualmente inaudita foi a resposta das instituições daquele país às perigosas pretensões liberticidas do atual mandatário, exacerbadas a partir de sua derrota em uma eleição rigorosamente limpa.”

A insistência de Jair Bolsonaro em discutir o voto impresso é tema de editorial. “O presidente Jair Bolsonaro está obcecado pelo retorno do voto impresso como nenhuma autoridade jamais o foi desde que o voto eletrônico foi implementado com sucesso no País, em 1996. Diante da miríade de temas que afligem a Nação – uma pandemia mortal, desemprego em alta, produtividade e investimentos em queda, milhões de brasileiros jogados na extrema pobreza e educação pública em colapso –, custa crer que o presidente da República dedique tanto tempo e energia a um tema rigorosamente irrelevante. Não bastasse sua incompetência para lidar com os problemas reais que se acumulam sobre sua mesa de trabalho, Bolsonaro ainda impõe à sociedade um falso problema.”