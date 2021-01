BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Neste domingo, 17 de janeiro, o Estadão trata com preocupação em um de seus editoriais da situação do clima mundial. “O ano de 2020 não foi apenas marcado pela pandemia de covid-19, afirma o

, produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Foi o ano recordista de temperaturas e de crescente impacto das mudanças climáticas, com enchentes, secas, tempestades, incêndios e pragas de gafanhotos.”

Também com preocupação, o jornal aborda o tema da produtividade no Brasil, ou a falta dela. “A lenta evolução da produtividade do trabalho no Brasil, numa época de grandes e irreversíveis mudanças nos sistemas de produção baseados no uso cada vez mais intenso de tecnologias apoiadas em inteligência artificial e robótica, entre outras características, pode deixar o País ainda mais atrasado em relação ao resto do mundo e especialmente na comparação com seus principais concorrentes internacionais.”

O que é motivo de comemoração são os resultados do agronegócio brasileiro. “O setor mais eficiente da economia nacional, o agronegócio, deve ser novamente, neste ano, um importante motor dos negócios. Mais um recorde na colheita de grãos, de 264,8 milhões de toneladas, deve ser alcançado na safra 2020-2021, segundo a nova estimativa do Ministério da Agricultura. Com a colheita já iniciada em Mato Grosso, principal Estado produtor, a soja deve ser mais uma vez a estrela principal. Sua produção, estimada em 133,7 milhões de toneladas, deve ser 7,9% maior que a da temporada anterior. Além de representar cerca de 50% da colheita anual de grãos, a soja continua sendo, com seus derivados, a maior fonte de dólares da agropecuária.”