BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta segunda-feira, 18, cobra a adoção de medidas de combate à informalidade em tempos de aumento do número de trabalhadores em home office. “Ninguém que examine a evolução recente do mundo do trabalho tem qualquer dúvida de que, depois das exigências impostas pela pandemia de covid-19, o trabalho em domicílio ganhará ainda mais importância nos próximos anos. Em 2019, antes, portanto, de o mundo ter a mais remota ideia do imenso desastre sanitário em que mergulharia pouco depois, 260 milhões de pessoas no mundo trabalhavam em sua residência em troca de remuneração. Esse número equivale a 7,9% de todas as pessoas empregadas no planeta.”

Também cita que o vigor da economia em 2021 dependerá do comportamento do consumidor, o que ainda é incerto. “É preciso levar em conta o fim do auxílio emergencial e as condições de emprego ainda precárias, apesar de alguma melhora no fim do ano. Nada permite, por enquanto, previsões muito otimistas. O brasileiro médio ainda aparece muito cauteloso nas últimas sondagens da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Além disso, os últimos dados oficiais sobre as vendas do comércio varejista mostram a interrupção, em novembro, de uma série de altas.”

E aponta os riscos de reorganização do narcotráfico e da politização das PMs. “Desde que a greve da Polícia Militar (PM) do Ceará, no primeiro semestre do ano passado, foi insuflada pelo presidente Jair Bolsonaro, entidades especializadas em segurança pública não escondem o temor de que esse problema volte a se repetir em várias unidades da Federação em 2021. Não é só a conversão da população em refém de reivindicações corporativas que as preocupa. Essas entidades também avaliam o que poderá acontecer caso os governos estaduais percam o controle de suas Polícias Militares. A advertência mais contundente partiu do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma organização não governamental criada no começo da década de 2000. Financiado pelas Fundações Ford, Tinker e Open Society, ele é integrado por cientistas sociais, gestores públicos, delegados federais, militares e operadores jurídicos. Para a entidade, se os membros das PMs continuarem usando demandas salariais com o deliberado objetivo de se fortalecer no plano político-eleitoral, os efeitos institucionais e sociais dessa estratégia poderão ser desastrosos.”