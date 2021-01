BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

O Estadão dessa terça-feira, 18, trata da chegada das vacinas ao Brasil. “O Brasil deve ser o único país do mundo onde o início da vacinação da população contra a covid-19 representou uma derrota política para o presidente da República. Foi assim porque Jair Bolsonaro em nenhum momento trabalhou com seriedade para conseguir um imunizante para os brasileiros. Ao contrário. Do alto do cargo que ocupa, fez o que podia e o que não podia para sabotar os esforços dos que lutaram incansavelmente para viabilizar a única solução para uma tragédia que já matou mais de 210 mil pessoas no País e levou milhões ao desemprego e à extrema pobreza.”

As “multas simbólicas” aplicadas pelo TSE para partidos políticos também é discutido pelo jornal. “O financiamento público dos partidos políticos é uma excrescência que deveria ser abolida o quanto antes. No dia em que isto acontecer, o País terá atingido um inaudito grau de maturidade política. Como entidades privadas que são, os partidos, nunca é demais dizer, deveriam contar apenas com os recursos advindos das doações de seus simpatizantes para funcionar e para disputar eleições. Tal como está concebido, o modelo atual distorce a representação política, pois obriga o contribuinte a arcar com o funcionamento de partidos políticos com os quais não tem qualquer afinidade ideológica ou programática.”

Os problemas do Enem são tema de terceiro editorial. “Depois de ter publicado notas com erros no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020 e convertido o cronograma das provas de 2021 em discussão política, gerando uma crise no Ministério da Educação (MEC), o governo Bolsonaro voltou a dar uma nova demonstração de irresponsabilidade e inépcia administrativa. Ao insistir em realizar o Enem de 2021 em meio ao avanço da pandemia, o MEC não teve competência para resolver problemas logísticos elementares, o que levou muitos alunos a não conseguir entrar nos locais das provas por causa da superlotação. “