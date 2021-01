BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta quarta-feira, 20, o Estadão trata dos possíveis crimes de responsabilidade de Jair Bolsonaro ao longo da pandemia de coronavírus. “Ressalta-se que essa afirmação sobre o comportamento de Jair Bolsonaro não tem surgido apenas de setores da oposição, como se fosse mais uma tentativa de causar desgaste ao adversário político. Quem tem dito que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade durante a pandemia são pessoas das mais variadas tendências, de diferentes trajetórias profissionais, muitas delas sem nenhuma vinculação partidária.”

O novo marco legal do saneamento é tema de editorial do jornal. “O Novo Marco Legal do Saneamento, sancionado em julho, começa a dar seus frutos. Como mostrou reportagem do Estado, três Estados já realizaram leilões bem-sucedidos e ao menos 14 unidades da Federação têm planos de atrair investimentos privados para o tratamento de água e esgoto e a gestão de resíduos sólidos. No entanto, ainda há trabalho a ser feito pelo Congresso, Planalto e Agência Nacional de Águas (ANA) para consumar a regulamentação do Marco e pôr o País definitivamente no rumo da universalização.”

A reação da economia brasileira é também discutida pelo Estadão. “O Brasil acumulou crescimento de 15,3% nos sete meses até novembro e deixou longe o fundo do poço, mas a produção continuou 1,9% abaixo do nível de fevereiro, anterior ao primeiro impacto da covid-19, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). As marcas da pandemia ainda são muito visíveis na economia nacional. Em novembro a indústria superou por 2,6% o patamar de antes da crise, mas o resultado de 11 meses foi 5,5% inferior ao do período equivalente do ano anterior. A agropecuária se manteve firme ao longo de 2020, enquanto o setor de serviços, com recuperação iniciada só em junho, permanece muito fraco. Todos esses dados estão refletidos no IBC-Br, impreciso como prévia do Produto Interno Bruto (PIB), mas valorizado como útil sinalizador de tendências.”