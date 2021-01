BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

O Estadão desta terça-feira, 26 de janeiro comenta sobre a “solução” pensada por Eduardo Pazuello (Saúde) para a pandemia de coronavírus. “Mas o governo parece convencido de que seu problema é apenas de comunicação. Por isso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, contratou um novo assessor de comunicação, um certo ‘Markinhos Show’, que cita entre suas especialidades a de ‘hipnólogo’. Quem sabe se, ao hipnotizar o País inteiro, o novo assessor do intendente consiga convencer os brasileiros de que Pazuello é um ministro da Saúde competente e que Bolsonaro é um ótimo presidente e merece ficar no cargo.”

As previsões para agricultura em 2021 são tema de segundo editorial. “Com produção em alta e preços favoráveis, 2021 deve ser mais um ano de bom faturamento para os produtores do campo, se nenhum acidente, principalmente político, atrapalhar os negócios. Deve chegar a R$ 959 bilhões o valor bruto da produção agropecuária, segundo o Ministério da Agricultura. Será um valor 10,1% maior que o do ano passado, de R$ 871,3 bilhões, o mais alto, até agora, da série registrada a partir de 1989. O novo sucesso dependerá, em boa parte, das condições do mercado internacional e da boa disposição dos grandes importadores, politicamente sensíveis à diplomacia cada vez mais desastrosa comandada pelo presidente Jair Bolsonaro.”

O jornal também trata as previsões da OMS para as causas de doença e morte no futuro. “No ano de 2020 a rotina social, econômica e política de todas as nações foi tomada de assalto por um vírus. A formidável contraofensiva da ciência, produzindo antídotos em tempo recorde, faz com que 2021 se abra com a esperança de que o pesadelo, por mais interminável que pareça, terá fim. Passada essa crise extraordinária, restará aos governos a missão de sanar os traumas e debilidades legados por ela e se preparar para enfrentar futuros micro-organismos letais, enquanto os sistemas de saúde retornarão ao velho normal, entregando-se à sua rotina de batalhas contra a mortalidade e a morbidade causadas por acidentes e doenças ordinárias.”