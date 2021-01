BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

O Estadão desta quarta-feira, 26, comenta sobre o “inexistente” governo de Jair Bolsonaro. “A palavra do presidente Jair Bolsonaro não vale nada. Diz algo num dia para desmentir suas próprias declarações no dia seguinte, desmoralizando-se como chefe de governo. Bolsonaro tornou-se sinônimo de caos – sua especialidade desde que aprontava como militar indisciplinado. ”

O jornal trata também da importância do multilateralismo, mensagem principal das lideranças reunidas no Fórum Econômico Mundial. “Esta é a hora do multilateralismo – para enfrentar a covid-19, garantir vacinas para todo mundo, reativar a economia, garantir um crescimento mais equilibrado, mais inclusivo e mais compatível com a preservação do meio ambiente. É hora de enfrentar, com urgência, alguns dos piores legados da crise, como o aumento da desigualdade e do número de pessoas em pobreza absoluta. Esta agenda resume as principais mensagens de chefes de governo, diretores de entidades internacionais, acadêmicos, políticos e empresários participantes da reunião do Fórum Econômico Mundial.’

O índice de abstenção do Enem de 2020 é tema de terceiro editorial. “Apesar de o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 ter transcorrido sem problemas logísticos, o índice de abstenção, que chegou a 55,3%, foi ainda maior do que o do primeiro dia, que ficou em 51,5%. Os dois índices foram os mais altos desde a criação do Enem, em 1998. Hoje o exame é a principal porta de entrada no ensino superior público no País. “