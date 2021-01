BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão deste domingo, 31, aponta aproximações entre o bolsonarismo e o chavismo. “Os bolsonaristas podem não querer se lembrar, mas Bolsonaro já fez rasgados elogios ao ditador venezuelano Hugo Chávez, a quem hoje trata como demônio. Em entrevista ao Estado, em 1999, Bolsonaro disse que Chávez era uma ‘esperança para a América Latina’ e que ‘gostaria muito que sua filosofia chegasse ao Brasil'”.

Também relaciona a mensagem papal para o Dia Mundial das Comunicações Sociais com a demanda atual por informação confiável, baseada em uma apuração isenta dos fatos. “Em alguns ambientes, tornou-se corriqueiro desautorizar a atividade da imprensa, como se ela dificultasse o acesso à verdade. O papa Francisco afirma o exato oposto. Sem o jornalismo, seria impossível conhecer muitas realidades que alguns desejam esconder.”

E critica a conduta do ministro da Saúde. “Seguramente, não é pelo talento administrativo que o intendente Eduardo Pazuello é o mais longevo ministro da Saúde desde a eclosão da pandemia de covid-19. Ele foi alçado ao cargo para que o presidente Jair Bolsonaro, enfim, tivesse à frente da pasta não um ministro da Saúde à altura do desafio de coordenar as ações do governo federal no curso da mais severa crise de saúde pública dos últimos cem anos, mas sim um títere sem brilho – e brio – que se dispusesse a cumprir ordens sem questioná-las, por mais estapafúrdias, ilegais ou imorais que fossem.”