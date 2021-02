BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta segunda-feira, 1, aborda a eleição no Congresso, marcada para hoje nas duas Casas Legislativas. “O País acompanha muito de perto as sessões de votação de hoje. São tempos difíceis, nos quais o Congresso tem a responsabilidade de enfrentar com determinação os problemas e entraves nacionais.”

Também trata do legado da premiê Angela Merkel, que se despede do cargo no governo alemão. “O prestígio não foi conquistado em águas calmas. Ela enfrentou o colapso financeiro de 2008, a crise dos refugiados, o Brexit e agora a pandemia, mas, em contraste com seus pares – pense-se, por exemplo, nos destinos de Gordon Brown, David Cameron e Theresa May, no Reino Unido, ou Nicolas Sarkozy, François Hollande e Emmanuel Macron, na França -, a cada provação ela emergiu mais forte.”

E aponta que o pior da pandemia no País pode estar sendo vivido neste momento pelos brasileiros. “Está em formação uma tempestade perfeita que poderá levar o País a experimentar um dramático aumento do número de casos e mortes em decorrência da doença nos próximos meses.”