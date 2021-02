BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Nesta quinta-feira, 4, o Estadão relembra a situação da Venezuela para falar sobre a atuação da oposição brasileira ao governo de Jair Bolsonaro. “O tenebroso exemplo venezuelano deve ser lembrado justamente no momento em que o bolsonarismo avança insidiosamente sobre as instituições democráticas brasileiras. Cada dia que passa sem reação à altura desse desafio ajuda a consolidar esse desmonte do sistema de freios e contrapesos, que limita o poder numa democracia representativa.”

O jornal também comenta sobre como o Brasil voltou a cuidar do potencial produtivo, mas sem retomar o padrão de 2019.

. Isso significa aumento da capacidade de produção e, em muitos casos, também pode indicar modernização das empresas e da estrutura pública. Em novembro, o total investido foi 3,1% maior que em outubro e 3,6% superior ao de um ano antes. As boas notícias incluem os dados trimestrais, mas apenas de curto prazo. No trimestre móvel até novembro houve aumento de 6,3% sobre o período imediatamente anterior, mas queda de 2,3% no confronto com os mesmos meses de 2019.”

Ainda discute como os rompantes populistas de Jair Bolsonaro o fazem tomar decisões prejudiciais para a busca por doses de vacinas. “O presidente Jair Bolsonaro suprimiu do texto da primeira versão da Medida Provisória (MP) 1.026/21, também chamada de MP da Vacina, dois dispositivos importantes. O primeiro autorizava a União a assumir a responsabilidade sobre eventuais efeitos adversos que as vacinas pudessem causar. O segundo autorizava a União a contratar seguradoras ou criar um fundo público para cobrir indenizações reivindicadas por quem apresentasse problemas de saúde após ser vacinado.”