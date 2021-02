BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Neste domingo, 7 de fevereiro, o Estadão analisa, num de seus editoriais, a investigação preliminar aberta pela Procuradoria-Geral da República (PGR) “para verificar se há indícios de que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cometeram “práticas delitivas” na atuação do governo federal no combate à pandemia de covid-19”. Também lembra que no Senado já foram recolhidas assinaturas suficientes para a instalação de uma CPI com linha parecida de investigação.

“Como se sabe, Bolsonaro passou os últimos meses dedicando-se a construir uma blindagem tanto na PGR como no Congresso, razão pela qual não são pequenas as chances de que ambas as iniciativas deem em nada”, diz um trecho do editorial.

“Ainda que nenhuma das duas iniciativas prospere, há um crescente movimento para obrigar Bolsonaro e seu ministro da Saúde, o intendente Pazuello, a responder por seus atos, mais cedo ou mais tarde – mais cedo será melhor para o País, já que mais de mil brasileiros morrem por dia de covid-19”, acrescenta o texto.

“A má conduta de Bolsonaro é amplamente documentada. Não é exagero considerar que várias de suas ações podem constituir crimes de responsabilidade. O descalabro da saúde em meio à pandemia deveria bastar para que o presidente fosse pelo menos chamado a se explicar”, diz o editorial.