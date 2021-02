BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta segunda-feira, 8, destaca que o País só tem a ganhar com a harmonia entre os presidentes do Senado e da Câmara. “Passada a eleição para as Mesas Diretoras das duas Casas legislativas, é hora de baixar armas, arrefecer tensões políticas e levar adiante agenda de reformas estruturante de que tanto o Brasil precisa, e para já”.

Também aborda o momento de divisão vivido pela população dos EUA. “Realisticamente, é mais improvável que todas essas fissuras abertas ou aprofundadas sejam reduzidas no curto prazo”.

E destaca que a vacina é o antidoto capaz de salvar vidas e iniciar a recuperação da economia nacional. “No início da pandemia era comum ouvir gestores e formadores de opinião suscitando o dilema: salvar vidas ou salvar a economia. Falso ou verdadeiro, o fato é que esse dilema foi pulverizado com o desenvolvimento das vacinas.”