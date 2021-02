BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta sexta-feira, 12, aborda a vitória dos candidatos governistas ao comando do Congresso. “Nem é preciso dizer o mal que essa autofagia oposicionista faz ao País, justamente no momento em que se faz mais necessário um obstáculo político sólido à razia bolsonarista.”

Também aborda a proposta de aumento de 1% (R$ 4 bilhões por ano) nos repasses da União às prefeituras via Fundo de Participação dos Municípios (FPM). “Em janeiro, secretários de Fazenda de 18 Estados pediram ao Congresso que seja prorrogado, entre outros subsídios, o socorro federal a Estados e municípios. Em tese, tais propostas apelam ao senso de solidariedade dos parlamentares e da opinião pública em face da covid-19. Na prática, elas revelam justamente o contrário: a insensibilidade com as mazelas fiscais e sociais agravadas pela pandemia.”

E trata da judicialização de resultados eleitorais. “Se por um lado tende a tornar o processo eleitoral mais honesto, evitando abusos e estratégias desleais, por outro permite que o mau perdedor recorra à estratégia da judicialização do processo eleitoral para tentar a sorte. Ou seja, muitos candidatos apelam para a Justiça Eleitoral tanto para influenciar o resultado político como para marcar posição, simbolicamente, sobre determinadas questões.”