BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão deste sábado, 13, critica a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o mercado estaria “irritadinho” com o preço dos combustíveis. “É preciso um esforço considerável para traduzir o dialeto primitivo do sr. Bolsonaro, mas presume-se que o presidente da República tenha tentado expressar sua contrariedade com o fato de que o mercado reage mal sempre que se fala em intervir nos preços.”

Também cita recentes pesquisas do IBGE que indicam que a recuperação da economia perdeu força nos últimos tempos. “O quadro preocupa pessoas responsáveis e preocupadas com as condições de vida da população, mas no centro das decisões políticas em Brasília parece não haver muitas pessoas com essa característica, o que tende a piorar as coisas.”

E aborda a decisão do Supremo de rejeitar o direito ao esquecimento. “Ao rejeitar por maioria de votos a introdução, por via judicial, do chamado direito ao esquecimento na ordem legal brasileira, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão fundamental para preservar a liberdade de expressão no País.”