BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Num de seus editoriais deste domingo, 14, o Estadão trata da volta do auxílio emergencial, citando que “é uma questão humanitária”. “Há numerosas famílias que estão sob o risco de passar fome, com o fim do auxílio que lhes foi pago pelo governo federal até dezembro passado para socorrê-las depois que perderam renda em razão da pandemia de covid-19”, diz o texto,

“Assim, não cabe mais discutir se é preciso ou não restabelecer a ajuda, e é espantoso que ainda não haja uma definição do governo e do Congresso sobre o assunto, deixando milhões de brasileiros em situação crítica”, acrescenta o editorial.