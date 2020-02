BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Equipe BR Político

Em seu principal editorial desta sexta-feira, o Estadão analisa a desconfiança crescente do mercado quanto às chances de o governo Bolsonaro aprovar reformas neste ano. “O motivo é a sequência de crises geradas em várias frentes, em particular na área econômica do governo e na articulação do Palácio do Planalto com o Congresso. Conflitos são próprios da política e naturais na administração de um país. Afinal, é do confronto aberto de ideias e visões diferentes que surgem as melhores soluções. O problema é que, tanto na política quanto na governança, é preciso que haja lideranças capazes de conduzir a bom termo o processo de tomada de decisões, transmitindo firmeza e segurança a todos os que serão, direta ou indiretamente, afetados por elas”, diz o texto.

Em outro editorial, o jornal questiona o fato de a Comissão de Ética Pública ter arquivado investigação de conflito de interesses contra o titular da Secom, Fábio Wajngarten. “Por ora já é possível afirmar com certeza que a Comissão de Ética, ao se negar a apurar sua culpa ou inocência, perdeu uma oportunidade de provar que serve para algo mais que justificar e racionalizar qualquer decisão do Planalto.”