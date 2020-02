BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Equipe BR Político

Em seu primeiro editorial neste sábado, o Estadão analisa os cenários para a sucessão de Rodrigo Maia (DEM) na presidência da Câmara e como ela pode abalar o frágil ímpeto reformista que a Casa experimentou nos últimos anos. “Não está claro, a esta altura, se o futuro substituto de Maia será capaz de conduzir o extenso e desgastante programa de reformas – cuja tramitação legislativa é em geral lenta –, sem as quais não será superada a crise que está fazendo o País regredir décadas.”

O texto lembra que Jair Bolsonaro abriu mão da tarefa de fazer política com o parlamento, o que ajudou a que crescesse no Legislativo um movimento semelhante a um parlamentarismo branco, que ajudou a impulsionar as reformas. E não está claro se haverá um substituto com essas características para Maia. “A única certeza é que o presidente Jair Bolsonaro continuará olímpico em relação às reformas, pois sua preocupação, desde sempre, é evitar o desgaste político para manter sua popularidade com vista à reeleição em 2022. E não há nada mais desgastante do que mexer com impostos, retirar privilégios de funcionários públicos e alterar a estrutura do Estado para fazê-lo caber no orçamento.”

Outro texto na página de opinião do jornal discute a deformação do conceito de autoridade e a recorrência com que esta tem resvalado para violência pura e simples em várias esferas de poder no Brasil, usando como exemplo a lamentável ocorrência de um policial de São Paulo que agrediu um estudante de escola pública. “O Brasil tem taxas notoriamente aberrantes de violência que não se explicam por simples fatores econômicos. Basta comparar os índices de países em condições socioeconômicas similares às do Brasil. Na raiz do mal está uma crise de autoridade que atravessa todas as esferas da organização social, da família aos Poderes da República. Quando falta a justa medida da autoridade os seus opostos – a licenciosidade e o autoritarismo – se retroalimentam num círculo vicioso”, diz o editorial.