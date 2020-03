BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Equipe BR Político

O editorial do Estadão desta segunda-feira, 2, apresenta uma pesquisa do Pew Research Center sobre o estado da democracia: o apoio a princípios e instituições democráticas em 34 países. “É alarmante constatar que as pessoas parecem não se dar conta de que o genuíno vigor da democracia depende menos do exercício da vontade da maioria (o que é compatível com o despotismo), do que das garantias às minorias.”

Também analisa o resultado da mais recente de pesquisa divulgada pelo IBGE sobre a situação do emprego no Brasil. A pesquisa foi divulgada no último dia 14. “O recorde de subemprego no País tem muitas causas, algumas delas com raízes fincadas no desatino dos últimos governos petistas. No entanto, se hoje o Brasil ainda patina para se reerguer, em grande medida isso se deve à disfuncionalidade do governo do presidente Jair Bolsonaro. É difícil esperar resultados positivos de um governo que antagoniza a boa política, faz pouco-caso das relações republicanas entre as instituições, ataca a imprensa profissional e reduz a educação – chave para o futuro – a mero cenário de uma batalha ideológica que seria apenas ridícula não fosse trágica por pôr em risco uma geração de brasileiros.”

Sobre o mesmo tema, o terceiro texto aponta que o Brasil é o campeão do desemprego entre as dez maiores economias do mundo. “Não basta, para entender e avaliar a situação brasileira, acompanhar os números do desemprego e sua lenta redução. É preciso examinar os outros dados incluídos na Pesquisa Mensal por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Mesmo com alguma melhora durante um ano, as porcentagens e os números absolutos mostram um quadro desastroso.”