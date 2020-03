BRP Recomenda: O que dizem os editoriais

Equipe BR Político

A cena em que o diretor da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Aginaldo de Oliveira, enaltece PMs amotinados no Ceará é tema de editorial do Estadão desta quarta-feira, 4. O jornal realça o caráter ilegal do motim no Estado e critica a atuação de Oliveira. “É estarrecedor, portanto, o elogio do diretor da Força Nacional aos amotinados. Ainda mais absurda, no entanto, é a atitude do governo federal, mantendo-o no cargo, como se a conduta do coronel Oliveira não tivesse nada de anormal. Casado com a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que apoia o presidente Jair Bolsonaro, o coronel Oliveira é subordinado ao secretário nacional de Segurança Pública, general Theophilo Gaspar de Oliveira.”

O jornal também destaca a aprovação da reforma da Previdência estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. E destaca a “baderna” feita por manifestantes contrários ao projeto. “Não obstante a violência, meio de protesto usual entre os que têm a visão distorcida sobre o funcionamento de uma democracia, e a força do lobby dos servidores públicos, a reforma da previdência de São Paulo foi aprovada porque a insustentabilidade do atual regime restou evidente para aqueles que não fecham os olhos diante da realidade e pensam, como se espera de parlamentares ciosos de seu papel, nos impactos presentes e futuros de suas decisões.”

O último editorial desta quarta-feira trata do impacto que o coronavírus deve ter na taxa de juros definida pelo Banco Central, puxada pelo mesmo movimento feito pelo Fed, pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo Banco da Inglaterra. “Mobilização semelhante só havia ocorrido, neste século, quando eclodiu a crise financeira de 2008. Os estragos na economia mundial teriam sido muito mais severos, naquela ocasião, sem a ação conjunta contra a quebradeira iniciada nos Estados Unidos e logo espalhada por dezenas de países.”