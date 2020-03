BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

O principal editorial do Estadão nesta segunda-feira trata da deterioração dos investimentos públicos em infra-estrutura, notadamente em transportes. Neste ano, os gastos com o setor devem recuar ao patamar de 2001. “Investimentos em infraestrutura são cruciais para desenvolver a economia e garantir direitos fundamentais à população. Cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto, o que os expõe a toda sorte de moléstias que põem em risco o mais fundamental dos direitos: o direito à vida. Ao mesmo tempo, a precária estrutura de transportes mina a competitividade do agronegócio e da indústria, inviabilizando qualquer perspectiva de desenvolvimento nacional”, pontua o texto.

Em outro editorial, o jornal trata de uma pesquisa do Pew Research Center a respeito do impacto da tecnologia e da revolução digital na democracia. “A qualidade mesma das críticas ao abuso da tecnologia é prova de que é possível conceber e concretizar o seu bom uso em favor da democracia. Mas é certo que isso não acontecerá por um processo de evolução natural espontâneo. No horizonte imediato, o conflito de interesses e opiniões na arena civil deve se intensificar. Muito mais do que gozar os frutos das tecnologias nascentes, este é um tempo de cultivar suas raízes e defendê-las das ambições mais perversas”, defende o jornal.