BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Equipe BR Político

Nesta quarta-feira, 10, editorial do Estadão trata da opinião do presidente Jair Bolsonaro diante da crise do coronavírus. E como a posição do atual ocupante do Palácio do Planalto vai na direção contrária de boa parte dos entendidos do assunto “Se ele estiver certo, a ‘grande mídia’ terá confundido bolsas de todo o mundo e enrolado economistas da Pimco, de multinacionais, dos maiores bancos centrais e dos governos do mundo rico, induzidos a agir contra uma crise irreal, além de ter criado a ilusão de uma epidemia em cerca de cem países”, afirma a publicação.

O jornal também trata da proposta de um novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). “Passa da hora de os Poderes Executivo e Legislativo acertarem uma forma de financiar a educação básica sem estourar o teto de gastos. Possível saída para o impasse entre a necessidade de manutenção do fundo e do equilíbrio fiscal seria a prorrogação da vigência do Fundeb tal como está até que sejam aprovadas reformas que tragam mais tranquilidade econômica para o Brasil. Disso depende, mais uma vez, a boa interlocução entre Poderes.”

Outro editorial ainda debate o tema da Educação, discutindo sobre as atitudes do ministro Abraham Weintraub. “A cada dia que Abraham Weintraub permanece como ministro da Educação, desmoraliza-se esta que é uma das principais – se não a principal – forças motrizes para o desenvolvimento sustentável e para a redução da brutal desigualdade no País. Consumido por desvarios persecutórios e pendor revanchista que só sua alma é capaz de explicar, Weintraub parece não dispor de tempo em seu dia útil para dedicar às questões que realmente interessam à causa da educação, supondo, evidentemente, que o ministro seja capaz de diagnosticá-las. Em vez disso, Weintraub lança-se numa cruzada permanente contra tudo e contra todos que discordam de suas visões e de seus métodos, incluídos num mesmo balaio a mídia profissional, o Congresso, os partidos políticos e estudiosos das políticas públicas para a área de educação.”