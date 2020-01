BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Equipe BR Político

O editorial do Estadão neste domingo, 12, aborda a “perigosa tolerância com pleitos de aumentos salariais de servidores públicos”. “O presidente Jair Bolsonaro precisa urgentemente mudar de atitude. Não é nenhum acinte não dar aumento salarial para funcionário público. Acinte – verdadeira provocação aos brasileiros – seria o presidente da República ignorar a enorme quantidade de atuais desempregados e subempregados e estimular novas pressões salariais de funcionários públicos. Não cabe frouxidão, tanto na implantação das reformas como na resistência às corporações do funcionalismo, sempre atentas a não desperdiçar nenhuma oportunidade para abocanhar novos adicionais e novos reajustes.”

Em outro texto editorial, o jornal fala de cenários para o mercado global. “No último cenário, a guerra comercial se tornará semipermanente, levando à fragmentação nas principais economias. A segurança nacional será um elemento primordial, com sucessivas quebras de vínculos, primeiro nos setores de tecnologia e infraestrutura, e finalmente por toda a economia do conhecimento, o dínamo da Quarta Revolução Industrial.”

Por último, o editorial avalia o leilão promovido pelo Estado de São Paulo para a concessão do lote rodoviário Piracicaba-Panorama. “O leilão da Piracicaba-Panorama também foi sintomaticamente auspicioso por ter sido vencido por um consórcio integrado por um fundo soberano de Cingapura. É um sinal de que há espaço para atrair não só investidores locais, mas internacionais. O governador João Doria aposta especialmente no capital chinês, em particular para a área de transporte, tanto que o governo abriu um escritório comercial em Xangai.”