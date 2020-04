BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

O editorial do Estadão nesta sexta, 3, reforça que a política é a resposta para elaboração de saídas não apenas os problemas decorrentes da epidemia, mas também para a profunda crise que o País terá que administrar. “Isolar Bolsonaro não basta; é preciso desmoralizar a ideologia deletéria que o sustenta. Para isso, a política deve ser resgatada do limbo em que foi atirada em 2018 pelo bolsonarismo e valorizada como único meio de impedir que o País complete a obra de autodestruição que petistas e bolsonaristas, há tempos, estimulam com tanto ardor.”

Também chama a atenção para a explosão de denúncias contra o Brasil no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU). “Conceitos como democracia, direitos humanos, pluralidade e sustentabilidade, vistos como sendo globalmente positivos, são fundamentais para a afirmação do Brasil no cenário mundial. Sem soft power, o País só tende a se isolar, deixando com isso de atrair investimentos e conquistar mercados. Infelizmente, a sucessão de sérias violações de direitos humanos deixa claro para qual destino Bolsonaro pretende levar o País.”

Em outro texto, alerta para o agravamento dos problemas na educação do País com a pandemia. “Quando anunciou que baixaria MP que suspende o mínimo legal de 200 dias letivos de aulas presenciais, o governo fez o que se esperava. Mas, ao acenar com uma possível inclusão da substituição de aulas presenciais por aulas a distância, ele, mesmo tendo voltado atrás, gerou confusão e aumentou ainda mais o risco de desorganização do sistema de ensino.”