BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

O editorial do Estadão desta segunda, 6, analisa o grau de desinformação da população sobre a covid-19. “Já está claro que somente a informação de qualidade, transmitida de maneira clara e direta, é um potente instrumento para frear o vírus. O governo precisa alinhar seu discurso e impedir ruídos que possam causar confusão, como tem acontecido nos últimos dias. Não é o momento de falar em possível tratamento ou de classificar de exageradas medidas que, ao contrário, são essenciais para frear a expansão do novo coronavírus.”

Também critica o financiamento público dos partidos políticos. “Os partidos são entes privados e não há motivo para que o Estado financie suas atividades e, menos ainda, seus dirigentes. O atual sistema assegura às legendas recursos públicos de dois fundos, alimentados com dinheiro do contribuinte. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (Fundo Eleitoral) têm de ser extintos.”

Outro texto analisa como o governo do presidente gasta enorme energia, a sua própria e a do resto do País, com questões insignificantes. Cita o exemplo da votação da ampliação do alcance do Benefício de Prestação Continuada (BPC). “Se tivesse disposição para trabalhar, o governo teria lutado no Congresso pela derrubada do projeto ainda em 2019; mesmo derrotado na ocasião, teria se empenhado em manter o veto ao dispositivo. Votos certamente não lhe faltariam. Mas não fez nem uma coisa nem outra. Ao contrário: Bolsonaro mostrou grande vontade de confrontar o Congresso, seja rasgando acordos previamente estabelecidos a respeito do Orçamento, seja convocando a população a protestar contra os parlamentares – chamados de “inimigos do povo” nas redes sociais insufladas pelo “gabinete do ódio” instalado no Palácio do Planalto.”