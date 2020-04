BRP Recomenda: o que dizem os editoriais

Editorial do Estadão desta quinta-feira, 9, reforça a necessidade de que o isolamento social seja adotado como medida de combate à pandemia do novo coronavírus. “O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez o que se espera de um gestor público responsável e estendeu até o dia 22 deste mês a quarentena decretada no Estado para conter a expansão desenfreada dos casos de covid-19.”

Também aborda a politização do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com covid-9. “Com a mesma ênfase que defendeu no passado o uso da malfadada “pílula do câncer”, apesar de não ter formação em medicina, o presidente Jair Bolsonaro vem propondo o uso da hidroxicloroquina como o remédio mais eficaz para conter a pandemia do novo coronavírus.”

Em outro texto, analisa o papel ao qual a diplomacia está sendo submetida em meio à pandemia. “O exercício da diplomacia também está sendo bastante prejudicado em razão da epidemia de covid-19, que já levou ao cancelamento de diversos encontros multilaterais. Tal restrição ocorre no instante em que as relações internacionais já não estavam numa boa fase, particularmente em razão da emergência do nacionalismo radical capitaneado pelos EUA de Donald Trump.”