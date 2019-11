Bruno Araújo: ‘Guedes não está reinventando a roda’

Marcelo de Moraes

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, criticou duramente as declarações dadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que pediu paciência com a atual administração, reivindicando o crédito de ser o primeiro governo liberal-democrata depois de trinta anos de centro-esquerda. Para o tucano, Guedes não está dando o devido crédito aos avanços conquistados nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso e dos quais o atual governo usufrui. E o dirigente tucano lembra que nenhuma das propostas que Guedes deseja implantar avançará sem o “forte apoio” do PSDB.

Num artigo chamado “O que se salva do governo tem DNA tucano”, Araújo já dá o tom de sua reação ao ler a entrevista dada por Guedes, no domingo, para a Folha de S.Paulo. “Nada como reforçar uma história verdadeira para colocar as coisas no lugar e desmascarar incongruências reiteradamente ditas pelo ministro da economia Paulo Guedes”, escreveu Araújo.

“Por décadas, a crítica mais contundente direcionada ao PSDB foi o rótulo de “neoliberal”. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso, o partido sofreu duros ataques por medidas como a abertura do mercado das telecomunicações, a privatização da Vale, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a reforma administrativa, a reforma da Previdência, entre outras ações. Hoje é quase consenso que todas essas iniciativas modernizaram o Estado brasileiro e deixaram portas abertas para o desenvolvimento”, afirma o tucano. “A oposição não deu trégua. Literalmente gritavam: “entreguistas”, “direitistas”, “inimigos dos pobres” e até coisas piores. Promoviam passeatas, fechavam ruas, queimaram boneco de FHC. Em algumas faculdades e fóruns de discussões, as políticas “neoliberais” do PSDB eram tudo de pior que poderia ser implantado no Brasil”, diz.

“Não custa lembrar que o governo petista começou a desandar exatamente quando as medidas “neoliberais” foram desmanteladas. A política econômica de Dilma Rousseff jogou o país na maior crise econômica de nossa história com seu rastro de falências, desemprego, desesperança e radicalização na sociedade. Mesmo com toda a instabilidade política, o ex-presidente Temer buscou retomar a agenda de privatização e modernização do Estado”, escreve Araújo, saindo em defesa do governo Temer, do qual foi ministro de Cidades.

O tucano também fez questão de lembrar a posição adotada por Jair Bolsonaro enquanto era parlamentar e que não tinha nenhuma proximidade com o liberalismo. “Nessas últimas décadas, sabemos qual era a posição do então deputado Jair Bolsonaro. Era a de votar contra as privatizações, contra as reformas, defender corporações, subir à tribuna inúmeras vezes para vociferar contra a reforma da Previdência e mesmo contra Fernando Henrique Cardoso, contra o qual pregou o fuzilamento”.

“As voltas da história surpreendem e esse mesmo deputado que tanto atacou as políticas liberais tucanas é eleito com uma plataforma de reformas e modernização do Estado. Devido à responsabilidade do Congresso, conseguiu aprovar a reforma da previdência, apesar dele. Mudanças, por sinal, que foram conduzidas por três tucanos: o ex-deputado e secretário especial da Previdência Rogério Marinho, o deputado Samuel Moreira, relator na Câmara, e o ex-governador Tasso Jereissati, no Senado”, lembra Araújo.

“O mínimo, então, que exigimos, para o restabelecimento do rigor à realidade, é que o ministro Paulo Guedes tenha consciência de que não está reinventando a roda com suas ações e propostas. Segue apenas uma trilha que já foi iniciada por outros governos, sobretudo o PSDB. O DNA de muito do melhor que ele propõe, inclusive, pode ser encontrada nos anos 90”, crítica o presidente do PSDB. E arremata: “Para que os pingos nos is sejam colocados: nada do que Guedes sugeriu ou pretende implantar – reformas administrativas ou tributária ou qualquer avanço na área econômica ou social – será possível sem o forte apoio do PSDB. Então, o mínimo que o ministro precisa fazer é ser correto com os fatos”.