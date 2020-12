Bruno Araújo pede desculpas por mensagem de presidente municipal do PSDB em SP

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, pediu publicamente desculpas para a deputada Tabata Amaral (PDT-SP) por uma mensagem do responsável pelo diretório municipal da sigla em São Paulo, Fernando Alfredo. O político paulistano mandou um “chupa” para a parlamentar em mensagem na qual ela parabenizava Guilherme Boulos e Luiza Erundina (PSOL) pela campanha na eleição paulista.

“Opiniões e agressões que não respeitem o diálogo não representam a posição do Partido que presido e com larga tradição democrata. Lamento”, disse Araújo. Tabata compartilhou a ofensa de Alfredo dizendo que “esperaria mais maturidade, respeito e abertura ao diálogo do presidente municipal de um partido”.