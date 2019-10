Bruno Covas é diagnosticado com tumor

Equipe BR Político

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, terá de passar por uma cirurgia devido a um tumor identificado em seu trato digestivo. De acordo com boletim médico do hospital Sírio-Libanês, Covas também foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, ou seja, de bloqueio de artéria no pulmão. O tucano, que é pré-candidato à reeleição em 2020, passara por uma laparoscopia, cirurgia menos invasiva e que possibilitará aos médicos aprofundar o diagnóstico. Covas está internado desde a última quarta-feira, 23, para tratar de uma erisipela, uma doença de pele.