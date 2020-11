Bruno Covas é reeleito prefeito de São Paulo

Bruno Covas (PSDB) foi reeleito prefeito de São Paulo neste domingo, 29, com 59,38% dos votos válidos e 96,5% das urnas apuradas. Guilherme Boulos (PSOL) teve 40,62% dos votos válidos, resultado irreversível.

Por volta das 18h45, Boulos ligou ao prefeito para parabenizá-lo pela vitória.

Neste domingo, Covas afirmou que queria ser reeleito “para entregar o cargo no dia 1º de janeiro de 2025”, ao votar pela manhã. Covas assumiu a prefeitura de São Paulo em abril de 2018, quando João Doria (PSDB) renunciou para disputar o governo do Estado. No ano passado, começou a lutar contra um câncer e se manteve à frente da prefeitura durante o tratamento.

O vice eleito em sua chapa, Ricardo Nunes (MDB), é vereador e se defendeu nos últimos dias de acusações sobre o suposto envolvimento na “máfia das creches” e por uma denúncia de violência doméstica. O seu nome virou o maior alvo de críticas da candidatura do prefeito na campanha do segundo turno.