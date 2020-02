Bruno Covas fará imunoterapia para tratar câncer

Equipe BR Político

Após oito dias, foi divulgada nesta quinta-feira, 27, os resultados de uma biópsia feita no Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Mesmo com a melhora, de acordo com o exame, o político continua com câncer na região dos gânglios linfáticos após uma rodada de oito sessões de quimioterapia.

A partir de agora, o prefeito entra em uma segunda fase de tratamento contra a doença, e fará sessões de imunoterapia possivelmente pelos próximos seis meses. Com o tratamento, Covas poderá retomar todas as atividades, inclusive se reunindo a multidões. A imunoterapia é um tipo de tratamento que começou a ser aplicado nos últimos 10 anos e consiste em aplicações ambulatoriais de medicamentos para fortalecer o sistema imunológico, em sessões de 30 minutos, informou o Broadcast Político.