Bruno Covas tem melhora e não precisará mais de quimioterapia

Equipe BR Político

Os médicos responsáveis pelo tratamento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmaram que ele teve resposta “brilhante” aos oito ciclos de quimioterapia a que o político foi submetido. Os médicos disseram que o prefeito não precisará se submeter a mais sessões de quimioterapia.

De acordo com a equipe médica, houve regressão das lesões cancerígenas, sem sinais de tumores em dois dos três locais inicialmente atingidos. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 19, em entrevista coletiva da equipe do Hospital Sírio-Libanês.

Os médicos evitam falar em “cura”. Diante dos resultados obtidos até aqui, foi feita uma biópsia para analisar os linfonodos localizados ao lado do fígado e que também apresentavam lesões. A partir dos resultados dessa biópsia, que deverão sair na próxima semana, as etapas seguintes do tratamento serão definidas, informou o Estadão.