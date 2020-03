Bruno Covas testa negativo para coronavírus

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta terça, 24, que seu resultado deu negativo para coronavírus. Apesar de não estar com a covid-19, Covas permanece sem agenda oficial no dia de hoje e ficará em repouso. Hoje também foi divulgado o resultado negativo para a doença do governador João Doria (PSDB).

Assim como o governador João Doria (PSDB), o prefeito também teve contato com o infectologista Davd Uip, coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus em São Paulo, que está com a covid-19. Tanto Doria como Covas deram negativo para o vírus. Por conta do seu tratamento contra câncer, o prefeito se encontra no grupo de vulneráveis.