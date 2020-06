Bruno Covas testa positivo para coronavírus

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi diagnosticado com covid-19 no sábado, 13. O anúncio foi feito pelo próprio mandatário, que disse que o testou positivo após quatro exames feitos anteriormente terem dado negativo.

Em vídeo postado no Instagram, Covas afirmou que não vai se licenciar do cargo. Ele não apresenta sintomas e passa bem.

“Depois de 4 testes negativos, hoje, infelizmente, testei positivo para a covid-19. A orientação é ficar dentro de casa, já que não tenho sintomas, e não há necessidade de me licenciar do cargo de prefeito. Vou poder continuar a me reunir de forma online. A expectativa é a de que eu fique aqui por 10 dias”, disse.