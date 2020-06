Bruno Funchal será o substituto de Mansueto

Bruno Funchal, atual diretor de Programas do Ministério da Economia, presidente do Conselho Fiscal da Caixa e ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo, vai substituir o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que anunciou nesta segunda, 15, que fica no cargo até agosto, informa o Estadão. Em entrevista ao Broadcast Político, Mansueto afirmou estar cansado e que, diante de seu estado, tinha duas opções: tocar as reformas do pós-covid, que se estenderiam até o final do ano, ou sair agora. Ele optou por deixar a cadeira.

Formado em economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), PhD pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com pós-doutrado pelo Instituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada (Impa), Funchal é professor da FUCAPE Business School, em Vitória (ES), desde 2006 e foi diretor acadêmico da instituição em 2013. Sua área de especialização envolve o mercado de crédito e a alocação de ativos.