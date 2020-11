Bruno Reis amplia vantagem em Salvador, aponta Paraná Pesquisas

Seguindo a tendência que apresenta desde o início da campanha eleitoral, o candidato do DEM à prefeitura de Salvador, Bruno Reis, ampliou sua vantagem na liderança da disputa. A menos de dez dias do primeiro turno, o nome apoiado pelo prefeito ACM Neto (DEM) acumula 56,9% das intenções de voto, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 6. Ele é seguido pela Major Denice Santiago (PT), que tem 13,5%, e também tem uma curva em ascensão a cada nova semana.

Na sequência, tecnicamente empatados, estão: Olívia Santana (PCdoB), com 5,1%; Pastor Sargento Isidório (Avante), com 5%; Cezar Leite (PRTB), com 2,1%; Hilton Coelho (Psol), com 1,6%; e João Carlos Bacelar (Podemos ), com 1,1%. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais. Celsinho Cotrim (Pros) aparece com 0,9% e

Rodrigo Pereira (PCO), com 0,8%.

O Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Salvador entre 2 e 5 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação BA-06539/2020.