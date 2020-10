Bruno Reis tem larga vantagem em Salvador, aponta Ibope

O atual vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), aparece em primeiro lugar, com larga vantagem, na disputa pela prefeitura da capital baiana. Segundo pesquisa Ibope divulgada na segunda-feira, 5, o candidato tem 42% das intenções de voto. Distante, na segunda posição, quem aparece é o candidato do Avante, Pastor Sargento Isidório, com 10%.

Na sequência, há uma parcela de postulantes empatados tecnicamente. As duas candidatas de esquerda, Olívia Santana (PCdoB) e Major Denice Santiago (PT) têm 6% cada. João Carlos Bacelar (Podemos) aparece com 5% e Cezar Leite (PRTB), com 3%. Entre os candidatos que menos pontuaram, Hilton Coelho (Psol) tem 2%, Rodrigo Pereira (PCO), 1% e Celsinho Cotrim (Pros) aparece com 0%.

A soma dos eleitores que não sabem ou não responderam é de 8%. Brancos e nulos somaram 17%.

O Ibope ouviu 602 eleitores em Salvador, nos dias 3 e 4 de outubro de 2020. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação BA-03105/2020.