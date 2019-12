Buscas atingem Queiroz e família da ex-mulher de Bolsonaro

Equipe BR Político

O Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira uma série de buscas e apreensões que têm como alvos endereços ligados a Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e de parentes de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe de seu filho Jair Renan, informa o jornal O Globo.

As buscas acontecem na capital do Rio de Janeiro e na cidade fluminense de Resende. Elas atingem ex-assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro que tiveram sigilo quebrado no inquérito aberto para investigar suspeita de práticas como “rachadinha” por parte de Queiroz. Entre os alvos estão Evelyn Queiroz, filha do ex-assessor, e nove parentes de Ana Cristina que trabalharam em diferentes períodos no gabinete de Flávio Bolsonaro.