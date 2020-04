Não é só no Congresso Nacional que a palavra “impeachment” começa a ser pronunciada de forma mais contundente. As buscas pelo termo dispararam no Google após a bombástica entrevista de Sérgio Moro, segundo a ferramenta Google Trends. Nos últimos 12 meses, a última vez que a busca pela palavra havia crescido de forma semelhante foi em dezembro do ano passado, por conta do impeachment do presidente norte-americano, Donald Trump.